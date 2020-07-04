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04.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eylemler devam etti

Baroların yapısını değiştirmeyi öngören yasa teklifine karşı çıkan baro başkanları ve avukatlar, dün Ankara Adliyesi’nde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Eylemler devam etti

Ankara Valiliği’nce önceki gün alınan kararla pandemi nedeniyle gösteri ve yürüyüş faaliyetleri gibi eylemler 15 günlük süreyle yasaklanmıştı. Kararın ardından baroların “çoklu baro” yasa teklifine karşı dün Ankara’da düzenlemek istediği, “Büyük Savunma Mitingi” yapılamadı. Ankara Barosu’ndan dün sabah yapılan açıklamada, Valilikçe mitingin engellendiği kaydedilerek, “Bu hukuksuzluk mesleğimize ve tüm meslektaşlarımıza yönelmiştir. Suç duyurusuna imza vermek isteyen meslektaşlarımızı saat 15.00’te Ankara Sıhhıye Adliyesi’ne bekliyoruz” denildi.

Yapılan çağrının ardından çok sayıda avukat belirtilen saatte Ankara Sıhhıye Adliyesi önünde toplandı. Polis, baro başkanlarının suç duyurusunda bulunacağı eylem öncesinde adliye çevresini barikatlarla çevirdi.

“Baroma dokunma”, “Savunma susmadı, susmayacak”, “Feyzioğlu istifa” sloganları atılırken polis, eylemin hukuksuz olduğunu ifade ederek toplanan gruba dağılması yönünde çağrıda bulundu. Alandan ayrılmak istemeyen bazı avukatlar ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbede sırasında 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, avukatlar hakkında polislere saldırdıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.               

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