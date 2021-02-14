Fahrettin Altun'dan sivillerin şehit edilmesine ilişkin açıklama

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin, milletin güçlü desteği ve dualarıyla terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdüreceğine işaret eden Altun, terörün, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü iki yüzlülerle de kendine alan açmaya çalıştığına dikkati çekti.

Altun, devletin ve milletin buna müsaade etmeyeceğinin, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğinin altını çizerek, "PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odaklar, bu katiller sürüsüyle ortaktır. PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve onun sivil görünümlü destekçilerinin, sadece emir aldıkları kirli odakların kiralık katilliğini yaptığını belirten Altun, küresel vesayet odaklarının taşeronluğunu yapan bu alçak terör örgütünün, kölesi olduğu yapıların çıkarına hizmet etmekten başka bir amacının olmadığını vurguladı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Hiyerarşik olarak terör örgütünün parçası olan yapıların yanında duranları, bir kez daha esaslı sorular bekliyor. Masum ve silahsız vatandaşların kalleşçe şehit edilmesi karşısında yine hiçbir şey olmamış gibi tuttuğunuz yola devam mı edeceksiniz? Bu hainlere açık ve net bir şekilde soruyoruz. Teröre açıktan ya da örtülü destek vermeyi, bu yapıları normalleştirip onlara meşruiyet sağlamaya çalışmayı sürdürecek misiniz? Elbette sürdürecekler. Zira efendilerinden aldıkları emir bu yönde."

"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Türkiye'nin bütün terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadelenin, bölgenin güvenlik ve huzuru için de hayati öneme haiz olduğuna işaret eden Altun, devlet olarak her bir vatandaşın huzur ve güvenliği için terör örgütlerinin silahlı ve sivil unsurlarının karşısında duracaklarını ifade etti.

Altun, bölgeyi terör örgütleri eliyle dizayn etmeye çalışanlara, sınırları değiştirme heveslilerine ve 100 milyonlarca insanın huzurunu kaçırmaya çalışan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsmini değiştirerek terör örgütü sıfatından kurtulmaya çalışan PKK'nın gerçekte ne olduğunu, kimler tarafından desteklendiğini, hangi kirli amaca hizmet ettiğini, ülkemize ve milletimize karşı nasıl bir düşmanlık beslediğini tüm dünyaya anlatmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Terör örgütlerinin destekçilerini ve sözcülerini, besledikleri terör örgütlerini kilometrelerce uzaktan kontrol edenleri, terör örgütleri arasında ayrım yaparak yanlış, beyhude ve kötü amaçlar peşinde koşanları da gayet iyi tanıyoruz. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne terör örgütlerine ne de onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit verecektir."

Şehitlere Allah'tan rahmet, millete, şehitlerin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileyen Altun, "Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek. Teröre ağır darbeler indirmeye devam edecek, kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.