Fezleke Bakanlık’a gönderildi

Fezlekede, “Hakkında ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’ suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle yargılamasının CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa’nın 83/2. maddesi uyarınca TBMM’nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, TBMM’nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası için arz olunur” denilirken, gözler TBMM’ye çevrildi.

Konuyla ilgili Milliyet’e konuşan Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, “Meclis Başkanlığı kendi içinde bir prosedür işletiyor. Birkaç gün içerisinde sonlanacağını tahmin ediyorum. Karar Meclis’te okunacak. Beklenen o” dedi. Ergün, şöyle devam etti: “Enis Berberoğlu zaten o kararın okunacağından haberdar olacak. Karar okunduğu zaman o da Genel Kurul’a girişini yapacak.”

Berberoğlu’nun ne zaman Meclis’te olacağına ilişkin de Ergün, “Çünkü beklediği her bir gün AYM’nin bahsettiği hak kaybının devam etmesi demek. Çünkü hem yerel mahkeme hem AYM ‘siyaset yapma yasağını biz yanlışlıkla koyduk senin’ diye karar verdiler. Siyaset yapması için Meclis’e girmesi lazım” dedi. Kararın okunmasıyla birlikte Berberoğlu’nun yasama faaliyetine başlayacağını, yemin etmesine gerek olmadığını belirten Ergün, “Yeminini geçersiz kılacak, ettiği yemini bozacak bir şey olmadığı, tam tersine hata eseri Meclis’ten milletvekilliği ilişiğinin kesildiği ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.