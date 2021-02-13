Fezleke dönem sonuna bırakılabilir

Bundan sonraki süreçte gözler, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği “yeniden yargılama” kararı için Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili prosedürün nasıl işletileceğine çevrildi.

‘AYM geç kaldı’

Adalet Bakanlığı’ndan önce Cumhurbaşkanlığı’na, ardından da Meclis’e gönderilecek fezleke ya dönem sonuna bırakılarak Berberoğlu’nun “dokunulmazlığının” sürmesine karar verilecek ya da önce Karma Komisyon’da görüşülüp ardından Genel Kurul’da oylanarak Berberoğlu’nun dokunulmazlığı yeniden kaldırılacak. AK Parti kulislerinde, geçen haziranda Berberoğlu’nun Yargıtay’da onanan cezası ile ilgili AYM’ye yaptığı başvuru sonuçlanmadan milletvekilliğinin düşürülmesiyle başlayan krizden AYM sorumlu tutulurken, AYM’nin dosyayı görüşmekte ve ilk ihlâl kararını vermekte geciktiği ifade ediliyor. Yeni anayasa için uzlaşma aranılan süreçte siyasette “ılımlı” bir havanın hakim olması beklentisi var. Parti kulislerinde, bundan sonraki süreçte Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlığının kaldırılması prosedüründe aceleci davranılmayıp ağır bir takvim izlenebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede Meclis’e sunulacak Berberoğlu fezlekesinin dönem sonuna bırakılabileceği kaydediliyor.

İTİRAZA RET

Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye avukatlarının yaptığı itiraz İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “düzeltilecek bir husus olmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Berberoğlu’nun avukatları, fezlekede üç ayrı suça yer verildiğini belirterek Berberoğlu’nun sadece Yargıtay tarafından onanmış olan “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” kapsamında yargılanabileceğini belirtmişti. -ELİF ALTIN İstanbul