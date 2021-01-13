‘Geleceğimiz Avrupa’dadır’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB büyükelçilerine Türkiye’nin reform gündeminde kararlı olduğunu belirterek “Geleceğimizi Avrupa’da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.



‘Bardağı taşırdı’



AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Avrupa’nın önemli bir aktörü olarak kıtayı ilgilendiren tüm gelişmelerde tarihi rol oynadığını söyledi. Çavuşoğlu, bazı AB üyesi ülkelerin, Türkiye ile uzun yıllara dayanan ikili sorunlarını AB’ye ithal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Türkiye ile AB karşı karşıya getirilmeye çabalandı. Örneğin, kendi üyeleri arasındaki deniz alanları sorununda taraf tutmayan, hatta bu konuda yetkisi bulunmadığını açıklayan AB, mesele Türkiye olunca, tam tersi davrandı. Diyalog çağrı ve çabalarımıza rağmen tek tarafın talepleri dayatıldı. Biz iktidara geldiğimiz 2002’den bu yana hem Doğu Akdeniz hem Kıbrıs sorunlarını diyalogla çözmeye çalıştık.



Ekim ayındaki AB Zirvesi’nde Türkiye’ye karşı açıkça tehdit dili kullanılması bardağı taşırdı. Tepkimizi ortaya koyduk. Yine olursa yine koyarız.”

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “2021’den temel beklentilerimiz, somut gündem temelinde iş birliğimize yeniden ivme kazandırmak, güven tazelemek, kazan-kazan durumu yaratabilecek alanlarda çalışmalara bir an önce başlayabilmektir. Bu bağlamda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi, göç iş birliğimizin yeni gerçekler ışığında tazelenmesi, üst düzey diyaloğun başlatılması, üyelik müzakerelerimizde mesafe katedilmesi, güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliği gibi somut beklentilerimiz var. Geleceğimizi Avrupa’da gördüğümüzü, geleceği birlikte inşa etmek istediğimizi söyledik.”



Ross ile konuştu



Çavuşoğlu, dün ayrıca ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Ross’un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkiler ele alındı. Telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti. Çavuşoğlu, gün içinde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman’la da telefonda görüştü.

‘Dendias’la mutabıkız’



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmeler için tarih önerilerinde bulunduğunu ve görüşmelerin bu ay İstanbul’da yapılacağını da belirtti. Çavuşoğlu, “Daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la da bir araya gelme konusunda da mutabıkız. Tarihini daha sonra belirleyeceğiz” dedi.