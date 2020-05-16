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16.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Gençlik Haftası başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gençlik Haftası başladı

Ziyarette, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu. Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kasapoğlu’nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kasapoğlu, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Gençlik Haftası’nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafında kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız. Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller; cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor. Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. Türkiye adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz. Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Ruhunuz şad olsun.”                 

 

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