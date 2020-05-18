Gençlik Haftası’nda ‘Genç Emeği’ raporu

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Emeği” isimli bir rapor hazırladı. Gençlerin istihdamdaki yerinin verilerle değerlendirildiği raporda, özetle şu tespitlerde bulunuldu:

- TÜİK’in Şubat 2020’deki iş gücü verilerine göre ortalama her dört gençten biri işsiz durumda. 15-24 yaş arası nüfusta genç işsizliği yüzde 24.4 seviyesine ulaşırken, bu yaş grubunda istihdam bir yıl içerisinde yüzde 2.5 oranında azaldı.

- 15-24 yaş grubunda işsiz sayısı 1 milyon 173 bin, 15-34 yaş arası işsiz sayısı 2 milyon 540 bin, 25-34 yaş arası işsiz sayısı ise 1 milyon 367 bin kişi.

- Türkiye’de 17 milyon 741 bin kişi, 15-29 yaş grubunda yer alıyor. Bu nüfustan TÜİK verilerine göre yalnızca 5 milyon 37 bin kişi istihdam edilebiliyor. Yine TÜİK verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda yer alanlar; 15-19 yaş arası 1 milyon 119 bin ile yüzde 18.6, 20-24 yaş arası 1 milyon 992 bin ile yüzde 35.3, 25-29 yaş arası 2 milyon 364 bin ile yüzde 38.8 oranındadır. Türkiye’de 15-29 yaş arasında bulunan gençlerden 5 milyon 475 bini ne eğitim hakkından ne çalışma hakkında yararlanabilmektedir.

- Türkiye İş Kurumu’nun 2020 Nisan ayı verilerine göre Türkiye’de 445 bin genç bir yıl ve daha uzun süredir iş beklemektedir. 445 bin iş bekleyen gencimizin 226 bin 728’i ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime sahiptir.

2 bin 501 genç öldü

- 2015-2019 yılları arasında iş yerinde yaşamını yitiren 15-29 yaş arasın en az 2 bin 501 genç işçi yer alıyor.

- Türkiye sürekli olarak artan genç işsizlik oranı ile de Avrupa’da genç işsizliğin sürekli olarak arttığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.