01.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA
Gençlik projelerine başvuru süresi 10 Ağustos’a uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, Sivil Toplum Kuruluşları’nın projelerine verilecek 35 milyon lira desteğin başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Kasapoğlu, daha önce 1 Ağustos olacağı duyurulan son başvuru tarihinin Sivil Toplum Kuruluşları’ndan gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos’a uzatıldığını duyurdu. Gençlerin sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal faaliyetlerde yer almasını çok önemsediklerini belirten Kasapoğlu, “Gençlerimizle beraber ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.