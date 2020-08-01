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01.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Gençlik projelerine başvuru süresi 10 Ağustos’a uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, Sivil Toplum Kuruluşları’nın projelerine verilecek 35 milyon lira desteğin başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Gençlik projelerine başvuru süresi 10 Ağustos’a uzatıldı

Kasapoğlu, daha önce 1 Ağustos olacağı duyurulan son başvuru tarihinin Sivil Toplum Kuruluşları’ndan gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos’a uzatıldığını duyurdu. Gençlerin sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal faaliyetlerde yer almasını çok önemsediklerini belirten Kasapoğlu, “Gençlerimizle beraber ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

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