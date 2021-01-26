Gül, CPT heyetini kabul etti

Adalet Bakanlığındaki kabulde, CPT Heyeti, İnfaz Kanunu’nda değişiklikleri içeren 7242 sayılı yasanın, ceza ve infaz kurumları üzerinde olumlu yansımalarının olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Pilot olarak uygulamaya başlanan görüntülü konuşma, sayım, doktora çıkma gibi taleplerin elektronik ortamda iletilerek personelle hükümlü temasını ortadan kaldıran uygulamayı da memnuniyetle karşıladıklarını bildiren heyet, bu uygulamanın Avrupa Konseyi ülkeleri için örnek olabileceğini ifade etti. Ayrıca heyet, adalet hizmetlerinde hayata geçirilen reform çalışmalarının da olumlu bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.