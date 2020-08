‘Gür bir sesle düşmanlarımıza hodri medyan diyoruz’

Erdoğan, şunları söyledi:

- GERÇEKLE YÜZLEŞECEK: Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Terörle mücadelemize Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Aştığımız her engel kendimize olan güvenimizi daha da güçlendirdi. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz yer, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Şimdi artık dün olduğundan daha gür bir sedayla, daha samimi bir inançla, kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri medyan diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak olan herkes, Türkiye’nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını, çıkarlarını, imkanlarını koruma hususundaki kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de emin olun, hem sahada hem diplomasi masasında hem uluslararası platformda bu gerçekle yüzleşecektir.

- BAŞLARINA GELECEKLERİ KABUL EDİYOR MU?: Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. Asıl soru şu, acaba, şu anda Akdeniz’de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı, muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı, muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu?

- GAYET İYİ BİLİYORUZ: Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız.

Diplomalarını Erdoğan verdi

Törende mezuniyet andının ardından Kara ve Hava Harp okulları birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çaktı. Deniz Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Mücahit Şamil Doğan, 247’nci yıl baklasını denizcilere özgü yöntemle kaloma verdirdi. Erdoğan, birinci teğmenlere diplomalarını verdi.