Gurbanoğlu’na FETÖ’den 15 yıl hapis istemi

İddianamede, Gurbanoğlu’nun yakalandığı adreste jammer olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, iş adresine yapılan aramada ise Izvestye isimli gazete üzerinde “Fetullah Gülen’i gazetede övünüz” ibaresi bulunan gazete kupürü ile dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.



İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı yapılanmasındaki kozmik birimlerinden olan YKK Hukuk Bürosu ile şüpheli Mubariz Gubanoğlu’nun sahibi olduğu Palmali unvanlı şirketin ilişki içinde olduğu belirtildi. Gurbanoğlu’nun kullandığı GSM hatları üzerinde yapılan incelemelerde ise Gurbanoğlunun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tepe yönetiminde yer alan kişilerle 17/25 Aralık süreci öncesi ve sonrası yoğun görüşme tespit edildiği belirtildi.

İddianamede tanıkların beyanlarında, Gurbanoğlu’nun şirketinde İhsan Kalkavan ile sık sık bir araya geldiğini, bu toplantılarda sinyal kesici jammerların devreye sokulduğunu, sanığın Kalkavan ile FETÖ elebaşı Gülen’i ziyarete gittiği ve Moskova’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasındaki okullara parasal destek verdiği ifadelerine yer verildi. Gurbanoğlu’nun FETÖ elebaşının kendisine hediye ettiği pijama ve takkeyi şirketindeki Denizcilik Müzesi’nde sergilediği belirtildi.