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26.06.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Güvenlik soruşturmasında kritik değişiklik: Asker ve polis okullarına aday öğrencileri de kapsadı

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerini düzenleyen teklif TBMM İçişleri Komisyonu’nda kritik bir değişiklikle kabul edildi.

Güvenlik soruşturmasında kritik değişiklik: Asker ve polis okullarına aday öğrencileri de kapsadı
ÖNDER YILMAZ Ankara

Görüşmelerde Milli Savunma Bakanlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı okullar ve polis okullarında eğitim alacak öğrencilere, daha eğitime başlamadan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin bir son dakika önergesi verildi.

Muhalefet partilerinin temsilcilerinin itirazları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu kapsamdaki öğrencilerin okullarındaki eğitimi bitirdikten sonra güvenlik soruşturmasından geçerek atamalarının yapıldığı belirterek şunları kaydetti: “Bunları öğrenci olarak okullara alırken arşiv araştırmasıyla alıp dört yıl boyunca eğitimini yaptırıp, ondan sonra ‘Güvenlik soruşturmanız doğru çıkmadı, yeterli çıkmadı’ diye ilişiklerini kesmek daha büyük adaletsizlik olur. Öğrenciyken alalım, bir sorunları yoksa öğrencilikleri bittikten sonra da yollarına kazasız belasız devam edebilsinler. Hem onların verdiği, hem devletimizin bunlara verdiği emekler boşa gitmesin.”

Ersoy, “Sizi temin ederim ki, yıllık olarak güvenlik soruşturmasına tabi olacak personelin tamamı 30 bini geçmez, bilemediniz 35 bin olsun. Yoksa kamu görevine alınacak herkes bu muameleye tabi olmayacak. En fazla bu personeli alacak olan bakanlık biziz” dedi.

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