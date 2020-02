‘Haftanın 7 günü 24 saat atletizm’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları’nın açılışını gerçekleştirdi. Burhan Felek Tesisleri’nin haftanın yedi günü, 24 saat hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, “Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları’nın açılışını gerçekleştirdi. Burhan Felek Tesisleri’nin haftanın yedi günü, 24 saat hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, “Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz” dedi.Üsküdar’daki Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları açılış töreni’nde konuşan Erdoğan, İstanbul’un en köklü spor tesislerinden Burhan Felek’in hizmete girdiği günden bu yana 500’e yakın ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, burada nice sporcuların yetiştiğini söyledi.



‘12’den 56’ya çıktı’



Futbol oynadığı dönemlerde bu tesiste maçlara çıktığını anlatan Erdoğan, yapılan yatırımlarla 2002’de ülke çapında 12 olan atletizm pistinin bugün itibarıyla 56’ya çıktığını, Burhan Felek Atletizm Stadı’nın ve çalışma salonlarının yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü yeni imkana da kavuştuğunu belirtti. Tesiste Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve sekiz kulvarlı atletizm pisti bulunduğunu belirten Erdoğan, tesisin 60 metre uzunluğunda beş kulvarlı ısınma pistine, bin 800 metrekare kapalı alana sahip atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahip olduğunu ifade etti. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın yedi günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir. Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz.



Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Spor tesislerimizin en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9.5 katrilyon liradır eski rakamla.”‘İnanıyor, güveniyoruz’“Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz. Huzur ve güven ortamı sağlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri tabiat ve kış sporlarının cazibe merkezine dönüştüğü. Hakkâri’nin dağlarında artık kadın ve erkeğiyle tüm vatandaşlar ve sporcular kayak yapabiliyor. Sporun dünyada gittikçe büyüyen dev bir endüstriye, büyük ekonomik pazara dönüştüğünün farkındayız. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak.”



‘Patlama yaşanacak’



"Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak için uygulamaya geçirdiğimiz bir başka çalışma da Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Bu projeyle spora yeteneği olan çocuklarımızı daha körpe bir fidanken keşfedip sporumuza kazandı-rıyoruz. İlkokul üçüncü sınıf öğrenci-lerimize uygulanan taramalar sonucunda hangi evladımız hangi branşa uygun ise oraya yönlendiriliyor. Geçtiğimiz dönemde 802 bin gencimiz bu taramadan geçti. Bu çalışmayla önümüzdeki dönemde Türkiye’nin uluslararası alanda başarılı sporcu sayısında adeta patlama yaşanacağına inanıyorum.”



Larkin’e vatandaşlık



“Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin tüm şehirlerini mahallelerini tesislerle donatarak, sproru insanlarımızın ayağına getiriyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahibiz. Avrupa’nın en genç tesisleri de bizde. Bunların üzerine yeni bir proje ekliyor, proje üstüne proje geliştiriyoruz.



Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesine uygun olan her yere 10 bin pota yerleştiriyoruz.



Böylece vatandaşlarımız diledikleri her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak. Bu vesileyle basketbol sevenlere bir müjde vermek istiyorum. Üst üste üç kez Eurolig’in en değerli oyuncusu seçilen basketbolün önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı forma için mücadele edecek. Üç gün önce imzayı attım, vatandaşlığa aldık. Artık 12 dev adamımız sahneye çok daha güçlü olarak çıkacaktır. Shane Larkin’in milli takıma katılımı için hayırlı olsun diyorum.”



Larkin’e ilk milli formasını verdi









Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, hakem Cüneyt Çakır ile çok sayıda sporcu katıldı. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin’e ilk milli formasını verdi. Erdoğan daha sonra açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sahneden salonda bulunanlara basketbol ve voleybol topu dağıttı.



8 kulvarlı pist



Tesiste Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunuyor. Tesis, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, bin 800 metrekare kapalı alana sahip atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahip.



Ayrıca tesis bünyesinde halter ve kondisyon salonları, engelli atletizm sporcuları salonu, rehabilitasyon merkezi, karate, tekvando, judo, temel jimnastik, pilates ve masa tenisi salonları bulunuyor.



‘Gençlik merkezlerini yayıyoruz’



Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk ve yaygınlaştırıyoruz. Buralarda gençlerimizle birlikte geleceğimiz için hayaller kuruyor, birlikte üretiyor, birlikte çalışıyoruz. Katılımcılık ilkesine verdiğimiz önemin bir gereği olarak, bu merkezlerimizde gençleri karar alma süreçlerine dahil ediyoruz. Eğitim öğretimden istihdama, gişricmilikten müziğe ve kodlamaya kadar her alanda, gençlerimizin beklentilerine cevap verecek faaliyetler yürütüyoruz. Gençlik kampları ile her yıl on binlerce gencimizi kamp tesislerinde ağırlıyoruz. Halen faaliyette olan 39 kamp tesisimizde geçtiğimiz yıl ağırladığımız gençlerin sayısı 124 bini geçti.



Elazığ’daki depremden sonra bölgeye giden gençlerimiz binlerce kişinin hayatına dokundu. Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli projelerine 17.5 milyon maddi destek verdik. Onlara destek sağlamaya devam edeceğiz. Üniversiteye giden gençlerimizin sayısı 1.6 milyondan 8 milyona yükselttik.



Sadece 2019’da sadece 2.5 milyar TL’lik kredi ya da burs ödemesi gerçekleştirdik. Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var.”



Yüzme havuzları 24 saat açık









“Bu sahalarda ter döken evlatlarımız arasından yeni şampiyonlar çıkacak. Yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Mahalle tipi sahalar ile bütün imkanları çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Ülke genelinde 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. Bunlara ilave olarak 1018 mahalle tipi sahamızın da yapımı sürüyor. İstanbulumuzun her ilçesini yüzme havuzları kortlar, atletizm pistleri ile donatmaya devam edeceğiz. Türkiye olimpiyat merkezleri projesini geliştiriyoruz. Halen 22 ilde faaliyetlerine devam eden Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerinde toplam bin 135 sprocumuz bulunuyor. Buralarda yetişen sporcularımız dünyanın dört bir yanında bizi temsil ediyor. Biz daima gençlere güvendik. Bugün de güveniyoruz. Bunu da yaptığımız icraatlarla gösterdik.”



Kasapoğlu: Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’un sembol yapılarından birini çok daha modern ve donanımlı bir şekilde tekrar hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçildiğinde lise öğrencisi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Üniversite hayatım boyunca sizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nızı yaşama ve tecrübe etme şansım oldu. O günlerden bugüne İstanbul’umuza kazandırdığınız tesisler ve sonrasında AK Parti’mizin ışığıyla tüm vatan sathına yayılan tesislerle o günlerde attığınız tohumlar bugün birer çınara dönüşmüştür. Bizler de sizin öncülüğünüzde bu çınarın daha kapsamlı hale gelmesi ve ülkemizin sporuyla, gençliğiyle her alanda zirveye oynayan bir ülke olması hasebiyle Bakanlık olarak sizlerin yol arkadaşı olma onurunu yaşıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Birilerinin istemez tavırlarına, yeniliğe ve üretime karşı çıkmasına rağmen yine sizin önderliğinizde inşallah milletimiz, ülkemiz ve insanlık için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.”