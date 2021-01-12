‘Halkın gerçek gündemine dikkat çekin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Halkın gerçek gündemini anlatın, paylaşın. Dayanaksız, mesnetsiz, gündemin üzerini örtmeye yönelik sözlere cevap bile vermeyin” dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde dün toplandı. MYK’da “Cumhur İttifakı” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ziyaret ve görüşmeler de gündeme geldi ve “Kararsız seçmen, genç seçmen iktidardan uzaklaşıyor, telaş var” yorumunun yapıldığı öğrenildi. MYK’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açması ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları da konuşuldu.

‘Ciddiye almayın’

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin, “Ciddiye alınmaması gerektiği” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına, “Halkın gerçek gündemini anlatın, paylaşın her yerde. Dinleyin, esnaf çok zor durumda, çiftçi çok zor durumda. İşsizlik çok büyük. Bu dayanaksız, mesnetsiz, gündemin üzerini örtmeye yönelik sözlere cevap bile vermeyin” dediği belirtildi.

CHP liderinin Cumhurbaşkanı’nın kendisi hakkında açtığı davanın gündeme getirilmesi üzerine gülümseyerek karşılık verdiği yorum yapmadığı ifade edildi. Toplantıda Mardin ve Ağrı İl örgütünün durumu ele alındı. Mardin ve Ağrı’ya kongreye götürmek üzere heyet atandı.