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01.02.2021 - 07:00 |

'Hamas bölgenin önemli bir gerçeği'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas üyelerine Türk vatandaşlığı verildiği iddialarıyla ilgili soru önergesini yanıtlarken, Hamas’ın bölgenin önemli bir gerçeği ve aynı zamanda Filistinlilerarası uzlaşı sürecinin meşru ve temel katılımcılarından biri olduğunu, Hamas’la temasların da bu anlayışla sürdürüldüğünü belirtti.

'Hamas bölgenin önemli bir gerçeği'
BAHAR ATAKAN Ankara

 

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos 2020’de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüştüğünü hatırlatarak, “Hamas üyelerine Türk vatandaşlığı verildiği haberleri doğru mudur? İktidarınız, Filistin’in meşru lideri olarak kimi kabul etmektedir?” sorularını yöneltti. Çavuşoğlu, soru önergesine yanıtında, Türkiye’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi’ni Filistin Devleti’nin resmi temsilcisi olarak tanıdığını vurgulayarak, “Bununla birlikte, Gazze’de 2006’daki seçimlerle iktidara gelen ve bu bölgede halk desteğine sahip bulunan Hamas da bölgenin önemli bir gerçeği ve aynı zamanda Filistinlilerarası uzlaşı sürecinin meşru ve temel katılımcılarından biridir. Hamas’la temaslarımız bu anlayışla sürdürülmektedir” dedi.

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