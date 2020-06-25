MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Hantur Dağı tamam sırada Keşan var
ABONE OL
25.06.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN-SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Hantur Dağı tamam sırada Keşan var

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe-Kaplan operasyonunda Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde ilerleyişi sürüyor.

Hantur Dağı tamam sırada Keşan var
NAMIK DURUKAN-SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Stratejik Hantur Dağı zirvesini ele geçiren komandolar, Haftanin’deki bir diğer önemli nokta Keşan bölgesini de kuşatmaya başladı. Operasyonda bir hafta geride kaldı. Düzenlenen hava harekâtları Haftanin’in Pirbila ve Dubışk tepelerinde de etkili oldu. Alınan bilgilere göre bölgeye indirilen komandolara PKK’lıların taciz ateşi açması sonrası birçok noktada çatışma yaşandı.

Haftanin’den Metina'ya uzanan hattta yer alan örgütün önemli merkezlerinden Keşan köyü çevresi de dün F-16’larla vuruldu. Komandolar da karadan operasyona başladı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Haftanin’de PKK’lı teröristlerin ağır silah mevzi olarak kullandığı 150 metrelik tünelin, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi. 

Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A 101 aktüel katalog 25 Haziran! A 101 çalışma saatleri 2020

A 101 aktüel katalog 25 Haziran! A 101 çalışma saatleri 2020

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Güncel altın fiyatları 2020 - Gram altın fiyatı yükselişte!

Güncel altın fiyatları 2020 - Gram altın fiyatı yükselişte!

Sıradaki Haber