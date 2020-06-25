Hantur Dağı tamam sırada Keşan var

Stratejik Hantur Dağı zirvesini ele geçiren komandolar, Haftanin’deki bir diğer önemli nokta Keşan bölgesini de kuşatmaya başladı. Operasyonda bir hafta geride kaldı. Düzenlenen hava harekâtları Haftanin’in Pirbila ve Dubışk tepelerinde de etkili oldu. Alınan bilgilere göre bölgeye indirilen komandolara PKK’lıların taciz ateşi açması sonrası birçok noktada çatışma yaşandı.



Haftanin’den Metina'ya uzanan hattta yer alan örgütün önemli merkezlerinden Keşan köyü çevresi de dün F-16’larla vuruldu. Komandolar da karadan operasyona başladı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Haftanin’de PKK’lı teröristlerin ağır silah mevzi olarak kullandığı 150 metrelik tünelin, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi.