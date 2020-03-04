Harekâtlara tam destek

Akşener, partisinin grup toplantısına İdlib’de şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak başladı. Salonda Akşener ile milletvekillerinin oturduğu koltuklar boş bırakılarak, İdlib’deki şehit askerlerin fotoğrafları ile Türk bayrağı konuldu. Akşener’in konuşması öncesinde Fatiha ve İstiklal Marşı okundu. Salondakilere “Varlığım Türk varlığına armağan olsun”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” dedirterek tamamladığı konuşmasının ardından kürsüden inerken gözyaşı döktüğü görülen Akşener özetle şunları söyledi:



VİCDANIN SESİ: İYİ Parti siyasette aklın ve vicdanının sesidir. Bu anlayışla biz; yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken ‘Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin’ diyemeyiz. Afrin’i, Fırat Kalkanı’nı ve Barış Pınarı’nı, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Ancak; millet şehidinin yasını tutarken, milletin huzuruna gülerek çıkanlara, haddini bildirmeyi sürdüreceğiz.



YÜZÜNDE GÜLÜCÜKLER: Biz, meseleye şahsi hesaplarla bakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri üzerinden bakıyoruz. ‘Sahaya da, masaya da devlet aklı hakim olmalı’ diyoruz. Bugün, akılsız başların, sebep oldukları ortadayken, tebessüm ettiklerini gördükçe, daha da kahroluyoruz. Millet ağlıyor, milletin adamının yüzünde gülücükler. Mehmetçik İdlib’de canını ortaya koyarken, siz ülkenizi korumak için ne yapıyorsunuz? 36 oğlumuzu toprağa verdik, bir oğlumuzu da bugün (dün) veriyoruz. Sayın Erdoğan, madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun, ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın? Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak, dış politikada ülke menfaatinin esas olduğunu anla artık.



UMURUNDA DEĞİL: Bu millet, cumhuriyetini şehitlerine borçludur. Soruyorum Sayın Erdoğan; Sen, Mehmetçik’e can borcunu yas tutan milletin yüzüne gülerek mi ödeyeceksin? Senin umurunda değil, belli ki sen ödemeyeceksin ama biz ödeyeceğiz. Biz bu borcu, Türkiye’yi bir cennet bahçesine çevirerek ödeyeceğiz.



Fotoğraf: Mustafa İstemi