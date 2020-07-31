Hatay Baro Başkanı’na gözaltı tartışması

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, Dönmez’in ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden serbest bırakıldığı belirtilerek, “Yaşanan olayda görevlilerimizce hiçbir suretle yasaların dışına çıkılmamış ve Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez’e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır” denildi.



Açıklamada Dönmez’in, “kendisine kimlik sorulmasının hukuki olmadığını” savunduğu ancak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinde avukatların, baro başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olacağı hükmünün yer aldığı, avukatların, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetlerinin bulunmadığı savunuldu.



‘Takipçisi olacağız’

Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB),yapılan açıklamada da gözaltına tepki gösterildi.



Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 4/A maddesinin özünün, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermeyeceği şeklinde olduğu hatırlatılan açıklamada, “Kanunen il cumhuriyet başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple Hatay Barosu Başkanı’na yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır” değerlendirmesine yer verildi.



Hukukçu görüşü: Kanuna aykırı



Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in yaşadığı olayla ilgili hukukçular konuştu.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) 4. maddesinde bu tür işlemler düzenlenmiştir. Böyle bir işlem yapılırken ilk önce polis vatandaşa kendi kimliğini gösterecek. Daha sonra kimlik sormasına neden olan makul şüpheyi kişiye izah edecek. ‘Ben sizden kuşkulandım. Çantanızdan şüphelendim, içerisinde silah olabilir’ gibi gerekçelerini söyleyecek. Ancak ondan sonra kimlik soracak... Polis ‘Ben devletim’ diyor. Bakın bu çok vahim bir şey. Sen devlet falan değilsin. Sen ailesiyle yemek yiyen bir vatandaşın güvenliğini, huzurunu sağlamakla görevlisin. Ekrem başkan avukat olduğunu söylemiyor. Çok iyi yapmış. Söylemeyerek vatandaş olarak neyle karşılaşabileceğini ders niteliğinde göstermek istiyor.”



Prof. Dr. Ersan Şen: “Kendisine kimlik sorulan kişinin baro başkanı bir avukat olması ve bu nedenle kimliği itibariyle çevresinde bilinme, tanınma ihtimalinin yüksekliği bir yana, yapılan bu işlem keyfi ve kanuna aykırı gözüküyor... Konu net; bu şekilde restorana gelip ailesi ile yemek yiyen bir kişiyi, ortada suçüstü, yakalama ve gözaltı kararı olmadan kimlik sorma işlemine tabi tutabilir misin, bunun sebebini sorup göstermemekte direnince onu zorla alıp götürebilir misin? Anayasa ve PVSK hükümleri, kamuoyuna yansıyan görüntülere göre bunu mümkün kılmıyor” dedi.



Avukat Hüseyin Ersöz: “Baro başkanı polis hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından suç duyurusunda bulunabilir ve haksız yere özgürlüğünün kısıtlandığı tespit edilirse de tazminat davası açabilir.”



