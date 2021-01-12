MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Hedef  ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağı
ABONE OL
12.01.2021 - 07:00 |

Hedef  ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağı

Siyasette ‘erken seçim’ ve ‘ittifak’ tartışmaları sürerken CHP, ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağının oyunu alabilmek için harekete geçti. Yarın seçim olacakmış gibi örgütlerine alarm veren CHP, olası bir erken seçime yönelik projeler için de kolları sıvadı. Dijital sistemini yenilemek için düğmeye basan CHP, seçmen listelerine ilişkin çalışmalara başladı.

Hedef  ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağı
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

 

Dijital mecralar

“Kararsızların” oyunu almak için çalışma yürüten CHP’nin bir diğer hedefi de ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağı olacak. CHP’ye göre ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağı, önümüzdeki seçimin sonucunu belirleyecek seçmen kitlesini oluşturacak. CHP, dijital mecraları yoğun kullanan ve önümüzdeki seçimin sonucunu etkileyecek kadar yüksek sayıda oy kullanacak 1980-99 arasında doğan Y kuşağı ile 2000 yılı itibarıyla doğanların yer aldığı ‘Z’ kuşağını hedefleyen bir çalışma yürütecek. Y ve Z kuşağının özellikle dijital alanda çok yoğun çalıştıkları, kullanıcı oldukları, zaman geçirdikleri gerekçesiyle CHP, Y ve Z kuşağını hedefleyen uygulamaları önümüzdeki günlerde devreye sokacak. CHP bu çerçevede, partiyi dijital platformlarda daha görünür kılabilecek çalışmalar yürütecek. Bunun için de dijital alandaki yeni teknolojileri araştırıp yakından takip edecek.

    Milliyet'te Gündem (12 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sahile gelenlerin korkulu rüyası oldu! 1 haftada 5 kişi...

    Sahile gelenlerin korkulu rüyası oldu! 1 haftada 5 kişi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Son dakika... Kahreden karar! Tıp yerine hapse girdi

    Son dakika... Kahreden karar! Tıp yerine hapse girdi

    Sıradaki Haber