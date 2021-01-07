Henüz köprüyü geçmiş değiliz

Kurtulmuş, Memur-Sen’in çevrim içi düzenlediği “Mehmet Akif İnan Ödülleri” töreninde konuştu. Yıllar boyunca “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” diye mücadele ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Allah lütfetti, şu anda bizim neslimize bu nasip oldu, Ayasofya’nın zincirleri kırıldı. Akif İnan’ın, hepimizin zihnimizde olan bir başka mesele de Mescid-i Aksa’nın zincirlerinin kırılmasıdır. İnşallah en kısa zamanda Mescid-i Aksa’nın zincirlerinin kırılmasını görmek de bizlere nasip olur. Bizlere nasip olmasa bile bizden sonraki nesillere bu mücadele ahlakını bırakabilirsek hiç şüphem yok ki bundan sonraki nesiller Mescid-i Aksa’nın zincirlerinin kırılmasını mutlaka göreceklerdir. Bu inançla, bu adanmışlık ruhuyla mücadelemize devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye olarak önemli bir merhaleye geldiklerini belirten Kurtulmuş, “Henüz tam manasıyla köprüyü geçip karşı kıyıya, sahili selamete ulaşmış da değiliz. Önümüzdeki 10 yılın çok kritik olduğunu ifade etmek isterim, bu köprüyü karşıya geçip Tarık Bin Ziyad’ın gemilerini yakması gibi bir daha eski Türkiye’ye, bir daha o eski dönemlere geri dönmenin mümkün olmadığı adımları atmak zorundayız” ifadelerini kullandı.



