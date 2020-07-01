‘Hep birlikte karşı çıkacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barolarla ilgili yasa teklifini eleştirerek, “Baroyu ayrıştırıyorlar, bölüyorlar” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslenen Kılıçdaroğlu, “Eğer bu ülkenin bekâsından söz ediyorsan, yarın etnik kimlik bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın sen?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grubu toplantısında özetle şunları kaydetti:

İNTİKAM İÇİN KAPATTILAR: İstanbul Şehir Üniversitesi niye kapatıldı? İntikam almak için. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan. “Niçin ayrıldın, niçin demokrasi, hak, hukuk, adalet diyorsun?” Bu nedenle kapatıldı. Gün gelir devran döner o üniversite yeniden faaliyete başlar.

DÖRT REKTÖRÜN MAKALESİ BİLE YOK: Sarayda oturan zat, altı rektör atadı. Bunların dördünün uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir makalesi bile yok. Döküntü yani. Türkiye üniversiteleri bilgi üretiminde; Suudi Arabistan, İran, Yunanistan’ın gerisine düştü. Biz iktidar olduğumuzda söz veriyoruz, YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız.

DEMOKRASİYE DARBE: (Baro başkanlarının oturma eyleminden fotoğraf göstererek) Baro başkanları yerde, arkada polis duvarı var. Polislerin hiçbir günahı yok. Talimat verene kızacaksınız. Ama bu tabloyu hangi kişi görürse görsün Türkiye’de demokrasinin olmadığı kanısına varır. Bu tablo Türkiye demokrasisine darbe vuran bir tablodur.

AYRIŞTIRIYORLAR: Baroyu ayrıştırıyorlar, bölüyorlar. İktidardan yana olan barolar, iktidara karşı olan barolar, etnik kimlik bağlamında bölünen barolar, inanç bağlamında bölünen barolar... Böyle bir baro yaratmak istiyorlar. Açık ve net söylüyorum; böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana ihanettir. Sayın Bahçeli’ye söylüyorum; eğer bu ülkenin bekâsından söz ediyorsan, yarın etnik kimlik bağlamında bölünen, inanç bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın sen? Ülkede bekâ sorunu yaratan işte bu olaylardır. Barolar siyasi kuruluş değildir.

İKİ VALİ OLMAZ: Bir ülkede iki Merkez Bankası, bir ilde iki vali olmaz. Siz adamına göre, siyasetine göre baro kuruyorsunuz. İleride çok daha büyük olumsuz tablolarla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer bu ülkede bir bekâ sorunu çıkacaksa, bu tür adımlardan çıkacaktır. CHP grubundaki bütün arkadaşlarıma söylüyorum; her bir arkadaşımın komisyonda görevi vardır. “Ben hukukçu değilim, işim çıktı” yok... Bu ucube teklife hep birlikte karşı çıkacağız.

‘SİZ HAKİM DEĞİLSİNİZ’

YAZIKLAR OLSUN: Pandemi dolayısıyla belediyeler yardım kampanyası açtı. İçişleri Bakanlığı genelge çıkardı, ‘yardım toplayamazsınız’ dedi. Belediye başkanlarımız genelgeye karşı dava açtı. Danıştay 10. Daire yürürlüğü durdurmayı reddetti. Yazıklar olsun sizin hâkimliğinize. Siz hâkim değilsiniz, sarayın köleliğini yapanlar bu ülkede hâkimlik yapamazlar.

KIDEM TAZMİNATI MESAJI

Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesi için de “Darbe dönemlerinin en büyük özelliği, emekçi ve işçilerin demokratik haklarının ellerinden alınmasıdır. Şimdi 20 Temmuz sivil darbe sürecini yaşıyoruz. “İşçilerin elinden kıdem tazminatını alalım” diyorlar. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK kıdem tazminatını savundukları sürece onların parlamentodaki temsilcisi olmaya devam edeceğiz” dedi.