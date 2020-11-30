‘Her daim yanındayız’

Çavuşoğlu, twitter hesabından “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla paylaştığı mesajında, “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde Filistinli kardeşlerimizi yürekten destekliyoruz. Bu dava, bizim davamız. Haklı davalarında Filistin halkının her daim yanında olacağız” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde, Filistin’in haklı davasına bağlılığımızı en güçlü şekilde teyit ediyoruz. Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizliğin, iki devletli çözüm temelinde kalıcı şekilde giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.