‘Her zaman adaletin yanındayız’

Şentop ve beraberindeki heyet, özel uçakla geldikleri Uluslararası Üsküp Havalimanı’nda, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı Goran Misovski, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ın yanı sıra ve ülkedeki siyasiler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı. Şentop ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü. Şentop, Üsküp’te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına da katıldı.

‘Güçlü bir ülkeyiz’

Şentop, Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun daha da gelişmesi için sayısız sebep olduğunu belirterek, “Ama bu sebepler arasında kültürel yakınlıklar ayrı bir ağırlığa sahiptir” dedi. Türkçe Eğitim Günü kapsamında bir dizi programa katıldıklarını aktaran Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye güçlü bir devlettir, dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde dost veya düşman herkes buna şahitlik yaptı. Yüzlerce ülkenin semasında tıbbi malzeme götüren uçaklarımız, ülkemizin ve iyiliğin bayrağını gösterdi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İyiliğin hakim olması, kötülüğün ve zulmün azalması isteğinden başka bir amacımız yoktur, olmamıştır.”

FETÖ uyarısı

Başbakan Zoran Zaev ile görüşen Şentop, Türkiye’de darbeye kalkışan FETÖ’nün, uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurguladı. Şentop, “Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir. Kuzey Makedonya’nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum” dedi. Şentop, ayrıca Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi. Görüşmede, güçlü dostluk ve ortaklık ruhu içindeki iki ülke arasındaki iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Şentop daha sonra, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Okçular Vakfı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) iş birliğinde düzenlenen “Osmanlı Rumelisi’nden Günümüze Gönül Mirası” konulu panele katıldı.