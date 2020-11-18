‘Herkese yer olacak’

Yepyeni program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını belirten Sarıgül, şunları kaydetti: “Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır.”