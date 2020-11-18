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18.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Herkese yer olacak’

Partisinin tabelasını asmak için gün sayan Mustafa Sarıgül, Ankara’da Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısını yaptı. Sarıgül ve kurucular kurulu üyelerinin büyük bölümünün toplantıya sarı maske ve sarı kravat ya da fular takarak katılması dikkati çekti.

‘Herkese yer olacak’

Yepyeni program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını belirten Sarıgül, şunları kaydetti: “Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır.” 

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