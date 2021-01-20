Hrant Dink anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14’üncü yılında törenle anıldı. Şişli Halâskârgazi Caddesi’nde Agos Gazetesi’nin eski binasının önünde her yıl düzenlenen anma, bu yıl pandemi nedeniyle internetten ‘hranticinadaleticin.org’ adresi üzerinden yapıldı. Sadece Hrant Dink’in eşi, çocukları ve yakın arkadaşları vurulduğu yerde hazır bulundu. Anma töreninde, sık sık “Buradayız Ahparig”, “Hrant için, adalet için”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganları atıldı ve Dink’in vurulduğu noktaya karanfil ve “Burdayız Ahparig”,

“Hrant için adalet”, “Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrant’ız” yazılı dövizler bırakıldı. Dink’in öldürüldüğü saat olan 15.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Her yıl yapılan törenlerde olduğu gibi Hrant Dink’in sesinden “Su çatlağını bulur” konuşması dinletildi.

‘14 yılda çözemediler’

Ardından Dink’in eşi Rakel Dink bir konuşma yaptı. Dink, “14 yıldır buradayız. Bugün pandemi şartlarıyla, acıları ve bilinmezlikleriyle buradayız. Biliyorum ki, yürekleri burada çarpanlar çok çoktur. Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer, acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu” dedi. Dink konuşmasının devamında “Eşimin davasını 14 yıldır çözemediler. Çünkü, maksat çözmek değil. Nasıl kapatırız diye çabalıyorlar ama her yere o kadar bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir soruşturma yürütememek başka nasıl izah edilebilir?” diye sordu. Dink şöyle devam etti: “Basitçe söyleyelim, ‘Hrant’ı

FETÖ öldürdü’ demek, ‘Ben yapmadım, elim yaptı’ demektir. ‘Erkenekon öldürmüş’ demek, ‘Ben yapmadım, ayağım yaptı’ demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra, ayağınla yürüyerek buraya geldin. Ve silahı iki elinle tutup tetiği çektin. Çutağımı (kemanım) öldürdün. 14 yıldır bir garip devlet görüntüsü var. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın. Bu halk bundan iyisini inşa edecektir. İnşa edemeyecekse zaten harabedir.”

‘Büyük bir değerdi’



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da Dink’in öldürülüşünün 14’üncü yılında şu mesajı yayımladı: “Türk ve Ermeni halklarının birlikteliğinin, dostluğunun gelişmesini sağlamak için uzun bir süre çaba harcayan Hrant Dink, demokrasiye ve insan haklarına olan inancı ve sevgisini her zaman ortaya koyan bir değerdi. Hrant Dink’in ölümünden sorumlu olanlar için açılan davalar günümüzde de sürmektedir. Bu davaların sonuçlandırılması ve adaletin tecelli etmesi en büyük dileğimizdir. ”



Fotoğraf: Ünal Çam