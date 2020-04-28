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28.04.2020 - 11:42 |

İçişleri açıkladı! Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı

Son dakika gelen bilgilere göre; corona virüs tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı.

İçişleri açıkladı! Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir azalış meydana geldi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tedbirler sayesinde bu yıl kadın cinayetlerinde düşüş görülmeye başlandı. Özellikle bu düşüşte alınan ciddi tedbirlerin yanı sıra Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verilmesi ve polis sorumluluk bölgesinde, il düzeyinde kuruluşu bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği” ilçe düzeyine de yaygınlaştırılmaları etkili oldu. Ülke genelinde büro amirliği sayısı 81’den 1.005'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde de önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45'lik azalış meydana geldi.

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