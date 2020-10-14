MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı
ABONE OL
14.10.2020 - 11:28 | | DHA

İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, tepki çeken paylaşımı nedeniyle Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ı istifaya davet etti.

İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı

Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Twitter hesaplarından, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile tepki çeken AYM Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısında bulundu. Çataklı paylaşımında, "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!" dedi.

Ersoy ise, "Hesabı kilitlemek yetmez. Derhal istifa edin!" derken, İnce de "Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir. Ama yetmez, istifa gerekir, bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırıma istifa çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırıma istifa çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırıma istifa çağrısı

    İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın konuştu! Kendimi denizde sandımİzmir’in Konak ilçesinde, şiddetli yağmurda biriken suya düşen Azerbaycanlı Yelena Shekalyo, "Kendimi denizde sandım. 2 metrelik dalgalarla boğuştum" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİLSEM sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak! BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    BİLSEM sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak! BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Denize düşen mühendis, hayatını kaybetti

    Denize düşen mühendis, hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber