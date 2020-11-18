18.11.2020 - 23:21 |
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar kısıtlamadan muaf
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır" ifadelerini kullandı.
Çataklı'nın açıklaması şöyle:
Hayvanseverlerimiz, FOX haber'i izleyip üzülmesinler "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır"
Hayvanseverlerimiz, @FOXhaber'i izleyip üzülmesinler 🐶🐈— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 18, 2020
"Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır ⬇️ pic.twitter.com/LuS5lZDTQv