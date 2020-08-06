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06.08.2020 - 01:29 | | AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte corona virüs içerikleriyle ilgili uyarı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte corona virüs içerikleriyle ilgili uyarı

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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