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13.10.2020 - 20:58 |

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Siirt'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Baykan ve Kurtalan Belediyelerini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen İnce, Baykan Belediyesine geldi.

Ziyarette Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'tan bilgi alan İnce, Veysel Karani türbesini ziyaretinin ardından Kurtalan Belediyesine geçti.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın tarafından karşılanan İnce, belediye binasına geçerek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili sunumu izledi.

İnce'ye, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Siirt'teİçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Baykan ve Kurtalan Belediyelerini ziyaret etti.
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