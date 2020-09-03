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03.09.2020 - 20:03 | | AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den Diyarbakır annelerine ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır annelerine yaptığı ziyarette, "Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu böyle bir günde belirtmek için bugün buradayız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

İnce, beraberinde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

İnce, evlatları için eylemini sürdüren anne ve babalarla görüştü.

Annelerden Ayşegül Biçer, Bakan Yardımcısı İnce'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştırılmak üzere dekoratif kumdan işlediği Türk bayrağını hediye etti.

İnce, yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin 365 gündür sürdürdüğü evlatlarına kavuşma isteğine kulak tıkayanların veya sessiz kalanların olduğunu söyledi.

Annelerin, evlatlarının terör örgütünce il binasından kaçırıldığı iddiasında bulunduğunu aktaran İnce, "Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu böyle bir günde belirtmek için bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

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