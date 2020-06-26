İçişleri Bakanı Soylu’dan İdlib kampanyası açıklaması: 717 milyon liralık yardım toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı’na katıldı.

Hatay’da 2 hafta önce gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’de 20 bin briket evin bitirilmesi talimatı verdiğini hatırlatan

Soylu, toplantıda AFAD ve STK’lerin ortaya koyduğu taahhütlerle bu sayıyı 30 bin 785’e çıkarttıklarını ifade etti.



Hedef 50 bin briket ev



Yapılması taahhüt edilen evlerden 20 bininin projelendirildiğini belirten Soylu, “Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz de bu 20 bin evin temmuz ayı sonuna kadar bitirileceğiydi. Şu ana kadar bitirilen ev sayısı da 10 bin 762. Cumhurbaşkanımıza İdlib’den dönüşte arz ettiğimde hem sizin hem bizim hem de bağışsever vatandaşımız üzerine bir yük daha vermiş olduk ve hedefi 50 bine çıkardık. Kış gelene kadar Cumhurbaşkanı’mızın 50 bin hedefi tamamlamamız konusunda bize duası, gönüllülüğü, katkısı ve desteği var” dedi.



Kampanyaya hakkında bilgi veren Soylu, “13 Ocak’tan itibaren 164 milyon 103 bin 244 lirası nakdi, 552 milyon 959 bin 858 lirası da ayni olmak üzere toplam 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplanmıştır” ifadelerini kullandı. Soylu, “Biz bu bölgeye petrol gözlüğüyle bakmıyoruz. Elimizde petrol haritalarıyla terör örgütleriyle pazarlık yapmıyoruz” diye konuştu.



Erdoğan’dan 50 konut sözü



Toplantı devam ederken Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak bilgi verdi. Soylu, bir briket evin maliyetinin ortalama 5 bin lira civarında olduğunu, eşiyle birlikte 20 ev yaptıracaklarını söyledi. Erdoğan ise,”Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuzla biz de oraya inşallah katkıda bulunmuş olalım. Rabb’im bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile eylesin” diye konuştu.