19.09.2020 - 12:35 | | DHA
İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika Anayasa Mahkemesi açıklaması
Gelen bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.
Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir.
Sopalı yumruklu yol verme kavgasıAntalya Havalimanı Yolu'nda iki araç sürücüsü, iddia göre yol verme yüzünden sopa ve demir çubuklarla kavga etti. Kavgaya her iki araçta bulunanlarda karıştı. Birbirlerine bayıltana kadar vuran iki grubun kavgası yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.