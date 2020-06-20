İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ehliyet taşımak tarih olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için ‘Siberay’ denilen yeni bir program başlatılıyor. Siber devriyelerle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler” dedi. “Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek” diyen Soylu, ehliyetin çipli kimlik kartlarına yükleneceğini açıkladı.

Bakan Soylu, Kanal D’de canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Soylu, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaklaşık 6.5 milyon kişinin yüz bilgileri ve geometrik verilerinin Plaka Tanıma Sistemi’nden Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne kadar bütün kameralara yüklendiğini söyledi.

Çipe yüklenecek



Bakan Soylu, çipli kimlik kartlarının arkasındaki çipin tasarlanırken beş alanının bulunduğunu, o alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik

olarak kullanılma imkanının getirildiğini belirterek “Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz, jandarmamız ve polisimiz ehliyete bakmak istediği zaman (çipe) dokundurduğunda ehliyeti var mı yok mu anlamış olacak” dedi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuyla (BDDK), Hazine ve Maliye Bakanlığıyla anlaşarak kredi kartlarından uygun olanları kimlik kartının arkasında bulunan çipin içerisine koyabileceklerini de aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kimlik kartı ile bunun içerisine yüklenerek sağlanabilecek. En önemlisi elektronik imza. Yani bunun içerisine, atacağınız elektronik imza buna yüklenecek ve bu kartı çektiğiniz zaman, bir yere imza attığınız zaman o sanal ortamda elektronik imza olarak kabul edilmiş olacak. Dünyada böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az.”



Doğrulama sistemi



Soylu, yeni bir kontrol mekanizması daha getirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti: “Elektronik kimlik doğrulama sistemi. Bankaya, notere, hastanelere, nereye giderseniz kendinizi tanıtmak istediğiniz her yerde baş parmağınızı bir elektronik kimlik doğrulama sistemine koyuyorsunuz. Bunu tüm Türkiye için tüm Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip vatandaşlarımız için yapacağız.”



‘Çocukları Siberay koruyacak’



Soylu, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılacak yeni çalışmalara ilişkin soru üzerine, hakaret, kumar, bahis oyunları, terör, çocuk istismarı, yasa dışı silah satışı, tarihi eser kaçakçılığı, bilişim suçlarıyla mücadelede çok başarılı bir süreç oluşturduklarını söyledi. Siber devriyelerin sanal alemde sergilediği başarılı performansa işaret eden Soylu, “Bir yenilikten daha bahsedeceğim; bizim Kızılayımız, Yeşilayımız var. Onların her birinin çok önemli etkinlikleri var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız içinde ‘Siberay’ diye bir programı başlatıyoruz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için ‘Siberay’ denilen yeni bir program başlatılıyor. Siber devriyelerle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler” diye konuştu.



Soylu, vatandaşların sanal alemde hakaret, iftira, dolandırılma gibi olaylarla karşı karşıya kalıp 112, 155 ve 156’yı aramaları durumunda bunu bulamama ihtimallerinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, yurt dışında da çok etkin bir takip süreci yürüttüklerini söyledi.