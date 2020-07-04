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04.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kısıtlama baroların yürüyüşü için değil

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara Valiliği’nin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararının sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içerdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kısıtlama baroların yürüyüşü için değil

Aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Haziran’da kırsal alanda dördü büyük, 20’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 289 operasyon, şehirlerde ise 518 operasyon yapıldığını belirtti.

Çataklı bu operasyonlarda altısı terörden arananlar listesinde turuncu, üçü de gri kategoride olmak üzere toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı 2020’nin ilk 6 ayında kırsalda ve şehirde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verirken de, “Terörden arananlar listesinde bulunan mavi kategoride bir, yeşil kategoride bir, turuncu kategoride 13, gri kategoride 21 ve liste dışı sözde üst düzey dört olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 2 bin 83 kişi tutuklanmıştır” dedi

 

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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