İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kısıtlama baroların yürüyüşü için değil

Aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Haziran’da kırsal alanda dördü büyük, 20’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 289 operasyon, şehirlerde ise 518 operasyon yapıldığını belirtti.

Çataklı bu operasyonlarda altısı terörden arananlar listesinde turuncu, üçü de gri kategoride olmak üzere toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı 2020’nin ilk 6 ayında kırsalda ve şehirde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verirken de, “Terörden arananlar listesinde bulunan mavi kategoride bir, yeşil kategoride bir, turuncu kategoride 13, gri kategoride 21 ve liste dışı sözde üst düzey dört olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 2 bin 83 kişi tutuklanmıştır” dedi