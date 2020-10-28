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28.10.2020 - 22:35 | | AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Tele1 sunucusuna tepki

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tele1 televizyonu sunucusunun polise yönelik iddialarına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Tele1 sunucusuna tepki

 

Çataklı, Twitter'dan Tele1 sunucusunun iddialarının yer aldığı görüntüyü paylaşarak, "Bu mübarek gecede iftirayı atan malum Tele1 adlı televizyon kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra yüce milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki Fransızlarla da uğraşıyoruz." açıklamasında bulundu.

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
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