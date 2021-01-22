‘İktidar gündüz rüyası görüyor’

CHP’nin parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Milliyet’e konuştu. Salıcı, özetle şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ: (Erken seçim tartışmaları) Biz erken seçim istiyoruz. Görüyor muyuz? O başka bir tartışma ama biz erken seçim istiyoruz. Erken seçimi niye istiyoruz? Şu anda Türkiye ağır hasar altında. İstikrara ihtiyacı var. Eskiden iktidar patinaj yapıyordu, artık geriye gidiyor. Bu geriye gidişin durması açısından Türkiye’nin hızlı bir şekilde erken seçime gitmesine ihtiyaç var. Meral Hanım (Akşener) bir tarih verdi. Tarihi neden verdi, o tarihle ilgili ne düşünüyor, bilmiyorum ama biz memnun oluruz.

SALGINDA SEÇİM OLUR MU?: Olağanüstü hal koşulları referanduma gitmeye uygun muydu? Gitti iktidar. Muhalif partilerin propaga nda alanlarını kısıtlayabileceğini düşündü ve bunu da yaptı zaten. Haziran, temmuz ya da önümüzdeki dönemde bir erken seçimde pandeminin bir engel teşkil edeceği kanaatinde değilim.

MİLLET İTTİFAKI DİMDİK AYAKTA: (Millet İttifakı küçülecek, dağılacak iddiaları) Biz Millet İttifakı’nın büyümesi gerektiğini, büyüyebileceğini düşünüyoruz. Genelde bu tartışmalar iktidar cenahından açılıyor. Sonra Millet İttifakı’nın içinde olan ya da muhalefette olan siyasi partiler tarafından reddediliyor. Ama sonra iktidar kanadından tekrar açılıyor. En son Oğuzhan Asıltürk’ü ziyaretiyle başlayan bir tartışma var. Demokrat Parti’yle ilgili bir tartışma var. Ama hem Saadet Partisi tarafından yapılan açıklama hem Demokrat Parti tarafından yapılan açıklama bir pozisyon değişikliği olmadığını açıklıkla ortaya koyuyor. İktidar gönlünden geçeni ifade ediyor. Gönlünden geçen Millet İttifakı’nın parçalanması. Gündüz rüyası görüyorlar. Millet İttifakı dimdik ayakta. İktidar kendi vizyonunu kaybetti, şu an Türkiye’ye hiçbir şey vaat etmiyor. Cumhur İttifakı, iktidar bloğu Türkiye’ye bir şey vaat etmiyorsa beklentiniz nedir, karşı taraftaki ittifakı parçalamaktır. ‘Karşı tarafı parçalarsak elimizde kalan üç beş oyu da sandıkta tekrardan Cumhur İttifakı’na tahvil ederiz, bu sayede belki iktidarımızı korur muyuz’ gibi bir anlayışla hareket ediyorlar ama yolun sonu göründü.

CHP İLE HDP’NİN YAN YANA OLDUĞUNU GÖRMEDİM: (CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin bundan rahatsız olduğu iddiaları) Ben Saadet Partililerden duymadım bunu. İYİ Partililerden de duymadım. Artı CHP ile HDP’nin yan yana olduğunu da görmedim. Dolayısıyla kendilerine göre bir senaryo çizmişler. Bu senaryoya göre diğer siyasi partilere diyorlar ki ‘bakın aslında bu durum böyle’. Diğer siyasi partilerin değerlendirme yetenekleri iktidarın kendisinin değerlendirme yeteneğinin çok ötesinde.

‘Çaresiz turlar atıyorlar’

YANGIN BACAYI SARDI: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönem siyasi ziyaretleri) İktidar çaresiz turlar atıyor. Yangın bacayı sarmış durumda. Kendilerince kendi ittifaklarını genişletebilecekleri bir alan açma peşindeler. Meral Akşener İYİ Parti’yi kurarken ağır saldırı altındaydı. Şimdi ‘evine dön’ diyorlar. Meral Akşener’e ‘FETÖ’cü’ diyordunuz. Madem bunu söylüyordunuz niye eve davet ediyorsunuz? Dolayısıyla yüzde 50 artı 1’i alamayacaklarını görüyorlar.

‘Hedefimiz iktidar olmak’

Salıcı, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruyu isim vermeden, “Bizim hedefimiz iktidar olmak. Cumhurbaşkanlığı’na bizim gibi düşünen, bizim hedeflerimizin taşıyıcısı bir arkadaşımızın gelmesini sağlamak” diyerek yanıtladı.