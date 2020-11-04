İktidar ve muhalefet deprem için tek yürek

İzmir’de yaşanan yıkıcı depremin ardından, iktidar ve muhalefet partileri TBMM’de tek yürek oldu. TBMM’de iktidar ve muhalefet partileri İzmir dep-remi sonrasında yaşanan olayları dikkate alarak bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge hazırladı. Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında toplumun genelini ilgilendiren milli bir konuda iktidar ve muhalefet partileri birlikte hareket etme kararı alınca, Deprem Komisyonu Kurulması için AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin önergeleri birleştirilerek görüşüldü. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depreme yönelik bilinçlenmeden araştırma çalışmalarının yürütülmesi ve risklerin belirlenmesine kadar birçok çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Bu kuracağımız Komisyon da aynı zamanda bunun muhasebesini çıkarma, mukayese etme, yeniden değerlendirme ve çözüm önerilerinin de tekrar somut olarak TBMM tarafından idareye bir projeksiyon sunma imkanı verecektir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Nihayet bir komisyon kuracağız. Önemli ama maalesef gecikmiş bir adım” diye konuştu.



‘Kalbimiz İzmir’de’



Özel, deprem tedbirleri konusunda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gidilmemesi halinde çözüm üretilemeyeceğini öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Devletimizin bütün gücü ve kudretiyle başta UMKE, AFAD, Kızılay, kamu ve özel kuruluşlarımızın, sivil top-lum kuruluşlarımızın deprem bölgesine gitmek suretiyle dünyada emsali görülmemiş arama kurtarma çalışmalarına imza attı. Bugün kalbimiz İzmir’de. Bütün siyasi parti gruplarıyla beraber ortak grup önerisiyle -bu meselenin tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle, birlik ve beraberlikle- hiçbir meseleyi göz ardı etmeksizin ortaya koyacağımız grup araştırma önergesiyle inşallah bu noktada çok daha fazla mesafe alacağımıza inanıyorum” dedi.



Daha sonra yapılan oylamada “Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması” açılmasına ilişkin ortak önerisi beş partinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon ne yapacak?



22 üyeden oluşacak komisyonun görevi şöyle çizildi: “Ülkemizde olası depremlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin arttırılması, depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, planlı, güvenli, sürdürülebilir ve depreme hazırlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi.” Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında çalışabilecek.