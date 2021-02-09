İktidar ve muhalefet farklı yorumladı

Muhalefet, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla birlikte Berberoğlu’nun “milletvekili” sıfatını yeniden kazandığını vurgularken, iktidar partisinin hukukçu vekilleri yeni karar, milletvekilliğinin düşürülmesinde olduğu gibi Meclis Genel Kurulu’nda okutulmadan Berberoğlu’na milletvekilliğinin iade edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık hakkında “dokunulmazlığının kaldırılması” yönünde fezleke düzenlenmesinin istenilmesi kafaları karıştırdı. Yapılan anayasa değişikliği çerçevesinde dokunulmazlığı kaldırılan Berberoğlu hakkında daha önce bir fezleke düzenlenmediği için süreç başa dönmüş oldu. Bu durum, hakkında “fezleke” düzenlenmesine karar verilen Berberoğlu’nun halen “milletvekili” statüsünde bulunduğu şeklinde yorumlandı.

İki ihtimalli senaryo

Bundan sonraki süreçte 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Berberoğlu hakkında yapacağı “yeniden yargılama” için öncelikle Adalet Bakanlığı, Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke hazırlayıp Meclis’e gönderecek. Meclis’in bu noktadan sonra önünde iki ihtimal bulunuyor. Ya fezlekesinin görüşülmesi dönem sonuna bırakılarak Berberoğlu’nun “dokunulmazlığının” sürmesine karar verilecek ya da bakanlıktan gelen fezleke Karma Komisyon’da görüşülüp Genel Kurul’da oylanarak Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelebilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’deki açıklamasında “Sayın Berberoğlu’nun vekilliği, Yargıtay’ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis’te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen ‘AYM kararına uyulması’ kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis’te okunmadan iade olamaz” dedi.