‘İktidarın tavrı endişelendiriyor’

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi. Bu alanda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Elbet sosyal medyada iftira, hakaret, ahlaksızlık ve trol yapıların önüne geçilmesi gerekir. Buna hiçbir zaman itirazımız olmadı. Bunları önlemek için yasal alt yapı da çok önemli. Ama iktidarın önceki uygulama ve tavrı bizi ister istemez endişeye sevk ediyor. Kişi hak ve hürriyetlerini, düşünme, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik adımları bundan dolayı kabullenmemiz mümkün değil” diye konuştu.



Çin’in zulmü

Karamollaoğlu, son dönemde de Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerine yaptığının “zulüm” olduğunu vurguladı. Bu zulmü kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, burada tam bir soykırıma gidildiğini ifade ederek, Türkiye’den buna karşı hiçbir tepki gösterilmediğini öne sürdü.