28.04.2020 - 10:22 | | İHA
İletişim Başkanı Altun: 'Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti. Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman Salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.
Propolise salgınla birlikte ilgi arttıMANİSA'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki 'propolis'in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını belirten arıcı Zafer Şahin (43), "Normal şartlarda propolis 2 bin lira gibi bir fiyatlara satılıyordu. Ancak şu an yok satıyoruz. Piyasada az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor" dedi.