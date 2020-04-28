İletişim Başkanı Altun: 'Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz'

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti. Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman Salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.