MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir
ABONE OL
11.09.2020 - 01:26 | | AA

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdiğini belirterek, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

Altun, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi.

Fahrettin Altun, "O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hangi Macron'u kınayalım"

Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Sıradaki Haber