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01.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İletişim Başkanı Altun: Papa’nın mesajı memnuniyet verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını, memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun: Papa’nın mesajı memnuniyet verdi

 

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Papa Francis’in Doğu Akdeniz’deki gerginliği endişeyle takip ettiği, bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptığı mesajına yer verdi. Francis’in, Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, “Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine, uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
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