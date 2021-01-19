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19.01.2021 - 20:50 | | DHA

İletişim Başkanı Altun, vefatının 14'üncü yılında Hrant Dink'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'i, vefatının 14'üncü yılında andı.

İletişim Başkanı Altun, vefatının 14'üncü yılında Hrant Dink'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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