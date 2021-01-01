01.01.2021 - 16:50 |
İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya açıklaması: Cumhurbaşkanımıza minnetarız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, '2020 yılının bizlere yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofyamızın onlarca yıllık hasretinin son bulması oldu. 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız’da karşıladık. Biricik sevdamızın zincirlerini kırıp hasretimizi dindiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız' ifadelerine yer verdi.
"Banker Bilo" filmi Adana’da gerçek oldu...Avrupa'ya gitmek istediler, kendilerini Adana'da buldularAvrupa'ya gitmek isteyen 15 mülteci, 6 bin euro alınarak Kayseri'ye giden bir TIR'ın dorsesine bindirilirken, bu durum Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.