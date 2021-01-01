İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya açıklaması: Cumhurbaşkanımıza minnetarız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, '2020 yılının bizlere yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofyamızın onlarca yıllık hasretinin son bulması oldu. 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız’da karşıladık. Biricik sevdamızın zincirlerini kırıp hasretimizi dindiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız' ifadelerine yer verdi.