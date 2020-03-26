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26.03.2020 - 13:44 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüsle uluslararası mücadele mesajı:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık konularının yanı sıra uluslararası iş birliğine de odaklandığını vurgulayarak dünya genelini etkileyen bu ölümcül virüs karşısında verilen mücadelenin "olmazsa olmazı"nın, uluslararası dayanışma olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüsle uluslararası mücadele mesajı:

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye corona virüsle etkili ve sert şekilde mücadele ediyor. Erkenden tedbir aldık ve farklı senaryolara hazırlandık. Sağlık sistemimiz, tarihi salgın koşullarıyla karşılaşıldığında, birçok ülkeninkinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, sağlık sorunlarını ele alırken yeni tip corona virüsün ekonomik etkisine ve uluslararası koordinasyonu artırmak için dış politika kabiliyetlerine de odaklandığını vurgulayan Altun, "Sağlık krizi yönetimi, sıkı güvenlik önlemleri ve ekonomik destek ile el ele olmalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip corona virüs ile mücadelede Türkiye'nin ulusal adımlarını koordine etmenin yanı sıra sorun karşısında küresel bir yanıt ortaya koymaya yönelik çabaları artırmak için çok çalıştığını ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Uluslararası dayanışma, dünyada etkilemediği tek bir yer bırakmayan bu ölümcül virüsle mücadele karşısında 'olmazsa olmaz'dır. Bu virüsün, ülkeleri küresel iş birliğini sekte uğratacak yeni sınırlar çizmeye itmesine izin vermemeliyiz. (Virüsün) Ulusları izole edilmiş toplumlara dönüştürmesine izin vermemeliyiz. Çeşitli yer ve forumlarda uluslararası dayanışma ve küresel iş birliği çağrısında bulunmaya devam edeceğiz."

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