MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı
ABONE OL
30.10.2020 - 18:50 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin, "Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'in yanı sıra bazı Yunan adalarını da etkileyen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirtti.

Hükümetin durumu değerlendirmek ve arama kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu doğal afetten etkilenen herkese ulaşıp yardım sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, ilgili tüm kurumların kurtarma çalışmalarına katılması için talimat verdi.

Türkiye'de veya Yunanistan'da daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz ve her iki tarafta da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu trajedi, politikalarımız arasındaki farklılığa rağmen ne kadar yakın olduğumuzu bize tekrar hatırlatıyor. İhtiyaç duyması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazırız."

Denizde girdap oluştuİzmir'de meydana gelen depremin ardından oluşan girdap vatandaşların kamerasına yansıdı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kayıpları var...

Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kayıpları var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

İzmir depreminde yürek yakan olay! Tekerlekli sandalyesi devrildi, boğuldu

İzmir depreminde yürek yakan olay! Tekerlekli sandalyesi devrildi, boğuldu

Sıradaki Haber