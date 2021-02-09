09.02.2021 - 19:29 |
İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.
Altun, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil sigarayı bırakın." ifadelerine yer verdi.
Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil sigarayı bırakın. pic.twitter.com/YkpJKjpDbU— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 9, 2021