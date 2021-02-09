MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı
ABONE OL
09.02.2021 - 19:29 |

İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

Altun, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil sigarayı bırakın." ifadelerine yer verdi.

    Yeniçağa Gölü'nde gün batımı büyülediBolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Yürekler ağza geldi! Kızı son anda kurtardı

    Yürekler ağza geldi! Kızı son anda kurtardı

    Sıradaki Haber