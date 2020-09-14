İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele mesajı

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Hakkâri’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.





