28.10.2020 - 16:21 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İletişim Başkanı duyurdu! Akdeniz'de özel olarak yapılacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Altun 29 Ekim kutlamalarına ilişkin, 'Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi de 97. yıl heyecanımıza eşlik edecek.'
İletişim Başkanı Altun açıklamasında şöyle dedi;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yarın 19:23’te İstiklal Marşımız’la başlayacak ve canlı yayınlanacak BÜYÜK CUMHURİYET KONSERİ ile coşkuyla kutlayacağız.
Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi de 97. yıl heyecanımıza eşlik edecek.
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.