Son dakika... İletişim Başkanı duyurdu! Akdeniz'de özel olarak yapılacak

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şöyle dedi;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yarın 19:23’te İstiklal Marşımız’la başlayacak ve canlı yayınlanacak BÜYÜK CUMHURİYET KONSERİ ile coşkuyla kutlayacağız.

Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi de 97. yıl heyecanımıza eşlik edecek.